100 ألف ريال حد منفعة التأمين القصوى للسائح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أكد مجلس الضمان الصحي التعاوني أن وثيقة التأمين على السائحين تعزز إمداد السائح بالأمان الصحي الذي يكفل لهم التغطية التأمينية الأساسية في جميع مناطق المملكة ضد الأخطار الصحية الطارئة، بحد المنفعة الأقصى البالغ 100 ألف ريال.
وذكر المتحدث الرسمي باسم المجلس ياسر المعارك أمس أن الوثيقة تشمل نفقات وتكاليف معاينة وعلاج الحالات الطارئة والإخلاء الطبي داخل وخارج المملكة، كما أن الإقامة والإعاشة اليومية للمريض تشمل أجرة السرير وخدمات التمريض والزيارات والإشراف الطبي، إضافة إلى تكاليف علاج الأسنان الطارئة بما في ذلك الحشو وعلاج العصب وسحب الخراج وما يتطلبه استكمال العلاج وكذلك المضادات الحيوية ومسكنات الألم.
وأوضح أن التغطية التأمينية تتم على أساس التقييد المباشر على حساب شركات التأمين، بحيث لا يضطر المؤمن لهم من السائحين إلى دفع مبالغ مالية لمقدمي خدمات الرعاية الصحية داخل شبكة مقدمي الخدمة المحددة له من قبل شركة التأمين، وفي حال اضطر المؤمن له للحصول على الرعاية الصحية خارج شبكة مقدمي الخدمة المحددة فستعوضه شركة التأمين على أساس تعويض البدل وفقا لإحكام الوثيقة وشروطها وتحديداتها واستثناءاتها.
ودعا المعارك جميع السائحين للتواصل مع الأمانة العامة للمجلس للرد على كل الاستفسارات وتقديم الإيضاحات الخاصة بمنافع وثيقة السائح أو لتلقي الشكاوى من خلال مركز الاتصال الموحد رقم 920001177 إضافة إلى البوابة الالكترونية، أو الهاتف الثابت رقم: 2021300011 كما يمكن التواصل عن طريق إحدى القنوات الإعلامية الالكترونية مثل تويتر وفيس بوك ولنكد إن cchiksa، وكذلك عن طريق تطبيق الهاتف الذكي.
الإقامة والإعاشة اليومية للمريض تشمل:
- نفقات الحمل والولادة الطارئة بحد أقصى 5000ريال
- إعادة رفاة المتوفي إلى موطنه الأصلي بحد أقصى 10آلاف ريال
- تكاليف سفر ومرافقة عضو أسرة مباشر واحد بحد أقصى 5000ريال
وثيقة التأمين تشمل:
- علاج الأطفال المبتسرين
- التنويم والولادة
- الإصابات الناتجة عن حوادث السير
- الغسيل الكلوي للحالات الطارئة
- الإخلاء الطبي داخل وخارج المملكة
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