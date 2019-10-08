مكة تستضيف سوبر الطاولة السعودي الإماراتي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

تستضيف صالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة غدا، كأس السوبر السعودي الإماراتي لكرة الطاولة الذي يجمع بين بطلي الدوري في البلدين، الأهلي السعودي والوصل الإماراتي.

وستكون منافسات الفردي للحاصلين على المركز الأول والثاني في الدوري من كل فئة (براعم، ناشئين، شباب ورجال).

من جهته ثمن رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز بن فهد السعيد، دعم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي لاستضافة كأس السوبر السعودي الإماراتي.