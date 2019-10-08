إطلاق خدمة تقييم استدامة المباني لرفع جودة الحياة في الوحدات السكنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلق برنامج البناء المستدام التابع لوزارة الإسكان خدمة تقييم استدامة المباني عبر المنصة الالكترونية التابعة للبرنامج، إذ تهدف الخدمة إلى رفع مستوى جودة الحياة في المباني السكنية، وتخفيض استهلاك المياه والكهرباء، مما سينعكس إيجابا على صحة الأسرة والبيئة الداخلية للمسكن وخفض التكلفة التشغيلية، وتدعم هذه الخدمة تبني مبدأ الاستدامة وكيفية تفعيله بين أفراد المجتمع.

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وأوضح برنامج البناء المستدام أمس أن خدمة تقييم استدامة المباني بنيت على تطبيق حلول تصميمية وفنية وتقنية عدة، وفق معايير مستدامة ملائمة للبيئة السعودية، التي تختص بالوحدات السكنية لتحقيق الكفاءة والجودة للمنتجات العقارية، مما يسهم في جلب منافع اقتصادية نوعية وتقليل هدر الطاقة وترشيد الاستهلاك.

وتأتي هذه الخدمة بعد إطلاق خدمتي فحص جودة البناء وفحص المباني الجاهزة في بداية العام الحالي، وسيترتب على إطلاق تلك الخدمات خلق فرص عمل تسهم في تعزيز الفرص الوظيفية للكفاءات السعودية وتوظيف خبراتهم في القطاع السكني بعد منحهم التدريب اللازم.

وأشار البرنامج إلى أن خدمة تقييم استدامة المباني تم تطبيقها على أحد المشاريع الكبرى في منطقة الأحساء والمكون من 50 فيلا في جميع مراحل المشروع، ليكون أول مشروع يحصل على شهادة تقييم الاستدامة في السعودية.