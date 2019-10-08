بنك التنمية و«بياك» يتفقان على تمويل مشاريع التقنيات الناشئة الواعدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقع بنك التنمية الاجتماعية وشركة حاضنات ومسرعات الأعمال «بياك»، الشركة الحكومية التابعة للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني «تقنية» والمملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية تعاون لدعم وتمويل الشركات التقنية الناشئة، عبر المحفظة التمويلية للتقنيات الناشئة التي أنشأها «بنك التنمية» أخيرا بقيمة مليار ريال.

ووقع الاتفاقية مساعد المدير العام للتمويل الأصغر في بنك التنمية الاجتماعية سعيد الزهراني، والرئيس التنفيذي لشركة حاضنات ومسرعات الأعمال «بياك» نواف الصحاف، على هامش معرض أسبوع جيتكس للتقنية المنعقد حاليا بدبي.

ولفت الزهراني إلى أن توقيع الاتفاقية من شأنه العمل على بناء علاقة استراتيجية بين الطرفين، لدعم وتمويل رواد ورائدات الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة، والناشئة التقنية، وذلك عبر منتجات بنك التنمية الاجتماعية، وفقا للشروط واللوائح التمويلية الخاصة بالبنك، وبالتالي مساعدة المشاريع الناشئة على تسريع وتيرة استثماراتها، وزيادة إنتاجها.

وأشار الصحاف إلى أن الاتفاقية ستسهم في فتح آفاق جديدة تتمثل في فرص تمويل مرنة للشركات الناشئة المحتضنة لدى حاضنات ومسرعات الأعمال، التي تعمل «بياك»، على تشغيلها وإدارتها بالكامل، أبرزها برنامج «بادر» لحاضنات ومسرعات التقنية، وحاضنة الأعمال المتخصصة في مجال أبحاث المياه، والتي تم تأسيسها بالتعاون مع المؤسسة العامة لتحلية المياه.

وأطلق البنك أخيرا وبشراكة استراتيجية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات محفظة متخصصة لتمويل المشاريع في قطاع التقنيات الناشئة.

ماذا سيوفر بنك التنمية بموجب الاتفاقية؟

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التمويل اللازم للشركات الناشئة المحتضنة لدى حاضنات ومسرعات الأعمال، التي تضطلع «بياك» بمهام إدارتها وتشغيلها في المملكة، أبرزها برنامج بادر لحاضنات ومسرعات التقنية، وحاضنة الأعمال المتخصصة في مجال أبحاث المياه

تقديم خدمات وحلول غير مالية، تتمثل في تأهيل المشاريع الناشئة، عبر برامج متنوعة، تشمل التأهيل، والتدريب والتمكين، رفعا لكفاءة وقدرات مشاريع الشركات الناشئة.

محفظة التقنيات الناشئة

القيمة مليار ريال

المدة حتى 2025

تستهدف المحفظة 11 نشاطا نوعيا

تشمل كلا من: انترنت الأشياء، التطبيقات الذكية، الأمن السبراني، الذكاء الاصطناعي، التقنيات المالية، بلوك تشين، الحوسبة السحابية، أجهزة الروبوت، الطباعة ثلاثية الأبعاد، الواقع الافتراضي، التجارة الالكترونية.

شركة حاضنات ومسرعات الأعمال «بياك»:

تأسست عام 2017