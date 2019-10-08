تخصيص فصول دراسية لموهوبي نجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشن مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي العتيبي أمس المرحلة الأولى من مشروع فصول الموهوبين، بحضور قيادات التعليم وأولياء الأمور والطلاب المرشحين لفصول الموهوبين، وذلك بمقر ثانوية نجران.

وتشمل فصلا للمرحلة الابتدائية مخصصا لطلاب الرابع الابتدائي في مدرسة خالد بن الوليد، وفصلا لطلاب الأول المتوسط في مدرسة ابن تيمية، كما خصص فصل للموهوبين لمرحلة الأول الثانوي بثانوية نجران.

وأوضحت إدارة تعليم المنطقة أن الطلاب المنتظمين بالفصول في جميع المراحل الدراسية بلغوا 50 طالبا، ستقدم لهم الرعاية التعليمية من خلال برامج إثرائية في مجالات الذكاء الصناعي والروبورت، ومهارات التفكير والبحث العلمي.