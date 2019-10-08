، وفاة الكوميدي المصري "طلعت زكريا" بعد صراع مع المرض ،

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محمد بن مسعود - الدمام - غيّب الموت، اليوم، الفنان المصري طلعت زكريا، عن عمر ناهز 59 عاماً، وذلك بعدما تدهورت حالته خلال الساعات الأولى من هذا اليوم، وتم نقله لأحد مستشفيات السادس من أكتوبر ليتوفى هناك.
وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام مصرية فقد أعلن، عضو نقابة المهن التمثيلية بمصر "عزوز عادل"، وفاة الفنان طلعت زكريا؛ إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.
ووفقاً لـ"اليوم السابع" تشيّع أسرة الفنان الراحل جثمانه من محل إقامته بمحافظة الإسكندرية، وبالتحديد من مسجد العمري بمنطقة العطارين عقب صلاة ظهر غد الأربعاء، حيث يتم نقل الجثمان من القاهرة في السابعة صباحاً.
وُلِد زكريا في 29 مارس 1960، وشارك في بطولة أفلام عديدة منها: "طباخ الريس"، و"سيد العاطفي"، و"حاحا وتفاحة"، و"غبي منه فيه"، و"كلم ماما"، و"السيد أبوالعربي وصل"، و"حليمو أسطورة الشواطئ"، الذي عُرِض في دور السينما ديسمبر 2017.
كما قدّم "زكريا" للمسرح مجموعة من الأعمال؛ منها: "دو ري مي فاصوليا"، و"بابا جاب موز"، و"البعبع"، فضلاً عن عدد من المسلسلات منها: "مبروك جالك قلق"، و"من غير ميعاد"، و"ضبط وإحضار".
وكان الفنان الراحل قد دخل سنة 2017 في غيبوبة؛ نتيجة إصابة أحد شرايين الدماغ، إلا أنه تعافى لاحقاً من تلك الإصابة.
وفاة الكوميدي المصري "طلعت زكريا" بعد صراع مع المرضصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-08
غيّب الموت، اليوم، الفنان المصري طلعت زكريا، عن عمر ناهز 59 عاماً، وذلك بعدما تدهورت حالته خلال الساعات الأولى من هذا اليوم، وتم نقله لأحد مستشفيات السادس من أكتوبر ليتوفى هناك.
وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام مصرية فقد أعلن، عضو نقابة المهن التمثيلية بمصر "عزوز عادل"، وفاة الفنان طلعت زكريا؛ إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.
ووفقاً لـ"اليوم السابع" تشيّع أسرة الفنان الراحل جثمانه من محل إقامته بمحافظة الإسكندرية، وبالتحديد من مسجد العمري بمنطقة العطارين عقب صلاة ظهر غد الأربعاء، حيث يتم نقل الجثمان من القاهرة في السابعة صباحاً.
وُلِد زكريا في 29 مارس 1960، وشارك في بطولة أفلام عديدة منها: "طباخ الريس"، و"سيد العاطفي"، و"حاحا وتفاحة"، و"غبي منه فيه"، و"كلم ماما"، و"السيد أبوالعربي وصل"، و"حليمو أسطورة الشواطئ"، الذي عُرِض في دور السينما ديسمبر 2017.
كما قدّم "زكريا" للمسرح مجموعة من الأعمال؛ منها: "دو ري مي فاصوليا"، و"بابا جاب موز"، و"البعبع"، فضلاً عن عدد من المسلسلات منها: "مبروك جالك قلق"، و"من غير ميعاد"، و"ضبط وإحضار".
وكان الفنان الراحل قد دخل سنة 2017 في غيبوبة؛ نتيجة إصابة أحد شرايين الدماغ، إلا أنه تعافى لاحقاً من تلك الإصابة.
08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
07:49 PM
08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
08:42 PM
غيّب الموت، اليوم، الفنان المصري طلعت زكريا، عن عمر ناهز 59 عاماً، وذلك بعدما تدهورت حالته خلال الساعات الأولى من هذا اليوم، وتم نقله لأحد مستشفيات السادس من أكتوبر ليتوفى هناك.
وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام مصرية فقد أعلن، عضو نقابة المهن التمثيلية بمصر "عزوز عادل"، وفاة الفنان طلعت زكريا؛ إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.
ووفقاً لـ"اليوم السابع" تشيّع أسرة الفنان الراحل جثمانه من محل إقامته بمحافظة الإسكندرية، وبالتحديد من مسجد العمري بمنطقة العطارين عقب صلاة ظهر غد الأربعاء، حيث يتم نقل الجثمان من القاهرة في السابعة صباحاً.
وُلِد زكريا في 29 مارس 1960، وشارك في بطولة أفلام عديدة منها: "طباخ الريس"، و"سيد العاطفي"، و"حاحا وتفاحة"، و"غبي منه فيه"، و"كلم ماما"، و"السيد أبوالعربي وصل"، و"حليمو أسطورة الشواطئ"، الذي عُرِض في دور السينما ديسمبر 2017.
كما قدّم "زكريا" للمسرح مجموعة من الأعمال؛ منها: "دو ري مي فاصوليا"، و"بابا جاب موز"، و"البعبع"، فضلاً عن عدد من المسلسلات منها: "مبروك جالك قلق"، و"من غير ميعاد"، و"ضبط وإحضار".
وكان الفنان الراحل قد دخل سنة 2017 في غيبوبة؛ نتيجة إصابة أحد شرايين الدماغ، إلا أنه تعافى لاحقاً من تلك الإصابة.
، وفاة الكوميدي المصري "طلعت زكريا" بعد صراع مع المرض ،
المصدر : الخليج 365
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