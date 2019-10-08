، "تنمية الأفلاج" تكرّم قائد مدرسة ومعلمًا رَفَضا الإجازة المرضية حرصًا على مصلحة الطلاب ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الخليج 365" انفردت بنشر إخلاصهم في عملهم

كرّمت لجنة التنمية الاجتماعية بالأفلاج، مساء اليوم الثلاثاء؛ قائد مدرسة ومعلمًا بالمحافظة رَفَضا الإجازة المرضية من أجل مصلحة طلابهم.



وكان قائد ابتدائية الفيصلية بالأفلاج، مسفر الشكرة، قد قطع إجازته وتحامل على إصابته بكسر في اليد لتقديم رسالة التعليم السامية على أكمل وجه، وزرع القيمة الإيجابية في نفوس النشء، كما رفض المعلم بابتدائية أحمد بن حنبل راشد الفرشان، الإجازة المرضية وباشر عمله دون انقطاع رغم منحه الإجازة بعد عملية جراحية.



ويأتي تكريم قائد المدرسة والمعلم من لجنة تنمية الأفلاج تقديرًا لموقفهم التربوي المتمثل في التفاني والإخلاص، وتعظيمًا لرسالتهم السامية، وتزامنًا مع احتفالات يوم المعلم العالمي.



وكانت "الخليج 365" قد نشرت عن موقف قائد المدرسة والمعلم التي تجسّدت فيه معاني التفاني والإخلاص، ولقي ذلك إشادة وثناء من المجتمع.