، وزير العمل يرعى ملتقى المبادرات النوعية لدعم القطاع غير الربحي ،

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رعى وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ملتقى المبادرات النوعية الذي أقيم في فندق كراون بلازا بمدينة الرياض.
وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور نائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف، وسعادة المشرف العام على برنامج المشاركة المجتمعية بوزارة الصحة الدكتور إبراهيم بن سليمان الحيدري، وأمين عام مؤسسة عبدالله السبيعي الخيرية الدكتور حسن بن محمد بن شريم وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي.
وتضمن الحفل عرض أكثر من (50) مبادرة تنموية ومجتمعية، بالإضافة إلى عدد من المحاور التي اشتملت على جهود العمل التنموي في المملكة العربية السعودية، ودور القطاع غير الربحي في الحقوق والتنمية العدلية، والإبداع والابتكار في العمل التنموي بالإضافة إلى تكريم المشاركين.
وقال الراجحي: نعمل في منظومة العمل والتنمية الاجتماعية على دعم القطاع غير الربحي بالعديد من المبادرات، حيث فعلنا معايير حوكمة لأعماله، وبدأنا بتأهيل وتنمية قدرات القوى البشرية العاملة في منظماته وفعلنا إمكانية التعاقد لتنفيذ الخدمات الحكومية من قبل منظمات ومؤسسات القطاع.
وأضاف: تم تأسيس "23" وحدة إشرافية في الجهات الحكومية لتفعيل دور الإشراف الفني على المنظمات غير الربحية، واستحدثنا "87" نوعاً من الجمعيات المتخصصة يمكن لفئات المجتمع تأسيسها.
واختتم الراجحي تصريحه بالقول: وضعنا إطاراً جديداً للمنح، وأسسنا مجلساً للمؤسسات الأهلية ومجلساً للجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى فروع لهذه المجالس على مستوى مناطق المملكة.
08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441 08:23 PM
شهد الحفل عرض أكثر من 50 مبادرة تنموية ومجتمعيةوزير العمل يرعى ملتقى المبادرات النوعية لدعم القطاع غير الربحي
رعى وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ملتقى المبادرات النوعية الذي أقيم في فندق كراون بلازا بمدينة الرياض.
وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور نائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف، وسعادة المشرف العام على برنامج المشاركة المجتمعية بوزارة الصحة الدكتور إبراهيم بن سليمان الحيدري، وأمين عام مؤسسة عبدالله السبيعي الخيرية الدكتور حسن بن محمد بن شريم وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي.
وتضمن الحفل عرض أكثر من (50) مبادرة تنموية ومجتمعية، بالإضافة إلى عدد من المحاور التي اشتملت على جهود العمل التنموي في المملكة العربية السعودية، ودور القطاع غير الربحي في الحقوق والتنمية العدلية، والإبداع والابتكار في العمل التنموي بالإضافة إلى تكريم المشاركين.
وقال الراجحي: نعمل في منظومة العمل والتنمية الاجتماعية على دعم القطاع غير الربحي بالعديد من المبادرات، حيث فعلنا معايير حوكمة لأعماله، وبدأنا بتأهيل وتنمية قدرات القوى البشرية العاملة في منظماته وفعلنا إمكانية التعاقد لتنفيذ الخدمات الحكومية من قبل منظمات ومؤسسات القطاع.
وأضاف: تم تأسيس "23" وحدة إشرافية في الجهات الحكومية لتفعيل دور الإشراف الفني على المنظمات غير الربحية، واستحدثنا "87" نوعاً من الجمعيات المتخصصة يمكن لفئات المجتمع تأسيسها.
واختتم الراجحي تصريحه بالقول: وضعنا إطاراً جديداً للمنح، وأسسنا مجلساً للمؤسسات الأهلية ومجلساً للجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى فروع لهذه المجالس على مستوى مناطق المملكة.
، وزير العمل يرعى ملتقى المبادرات النوعية لدعم القطاع غير الربحي ،
المصدر : الخليج 365
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