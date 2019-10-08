محمد بن مسعود - الدمام - نفى الاتحاد السعودي لكرة القدم صحة ما تم تداوله إعلاميًا حول فصل أحد العاملين أسلاك تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لشحن هاتفه خلال مباراة الفتح والنصر، والتي أقيمت على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي، ضمن الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ودعا الاتحاد السعودي الإعلام الرياضي إلى التواصل عبر النافذة الإعلامية المخصصة للاستفسارات. اتحاد القدم: لا صحة لفصل تقنية الفيديو لشحن الهاتف المحمول عبدالعزيز السلمي الخليج 365 2019-10-08 نفى الاتحاد السعودي لكرة القدم صحة ما تم تداوله إعلاميًا حول فصل أحد العاملين أسلاك تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لشحن هاتفه خلال مباراة الفتح والنصر، والتي أقيمت على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي، ضمن الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ودعا الاتحاد السعودي الإعلام الرياضي إلى التواصل عبر النافذة الإعلامية المخصصة للاستفسارات. Advertisements 08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441 06:08 PM نفى الاتحاد السعودي لكرة القدم صحة ما تم تداوله إعلاميًا حول فصل أحد العاملين أسلاك تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لشحن هاتفه خلال مباراة الفتح والنصر، والتي أقيمت على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي، ضمن الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ودعا الاتحاد السعودي الإعلام الرياضي إلى التواصل عبر النافذة الإعلامية المخصصة للاستفسارات. ، اتحاد القدم: لا صحة لفصل تقنية الفيديو لشحن الهاتف المحمول ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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