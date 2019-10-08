“تفاصيل” موعد إيداع الدفعة الـ 23 أكتوبر دعم حساب المواطن

تحرص حكومة المملكة العربية السعودية دائما على مصلحة المواطن السعودي، وخاصة محدودي الدخل، والأسر التي لها دخل منخفض أو متوسط، أو الأسر التي لا تستطيع مواجهة الإصلاحات الاقتصادية، لذلك قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية،بإصدار برنامج دعم تابع للحكومة، حيث يقدم هذا البرنامج مساعدات مالية بغرض تخفيف الأعباء الصعبة على المواطنين، حيث يتم دفع مبالغ محددة للأسرة حسب عدد أفرادها على أن يتم صرف الدفعة 23 لشهر أكتوبر الجاري في يوم الخميس الموافق 10-10-2019.

صرف دعم حساب المواطن الدفعة 23

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإنشاء موقع الكتروني رسمي لبرنامج حساب المواطن ويعرض هذا الموقع كل ما يخص البرنامج، ويوضح أيضا كيفية التسجيل في البرنامج، كما يؤكد أن الموقع مازال مفتوح لعملية التسجيل على البرنامج.

نوضح لكم الحالات التي تستحق فيها النساء الحصول على دعم حساب المواطن وهي:

المرأة المهجورة.

المرأة المتزوجة من أجنبي أي شخص غير سعودي.

يصرف حساب المواطن للأسر التي يسجن ربها.

عائلة الشخص فاقد الأهلية أي الذي يعاني من مرض عقلي.

السيدة التي يتغيب زوجها.

كما تتضمن مساعدات برنامج حساب المواطن أيضا الأشخاص أصحاب الإعاقات المؤقتة والدائمة وايضا حاملي بطاقات التنقل، كما ناشد نظام حساب المواطن الأشخاص المستفيدين من الدعم بضرورة الحرص والتدقيق أثناء كتابة البيانات فيجب كتابتها بدقة وبشكل صحيح كما أنهم لابد أن يلتزموا بتسجيل كل البيانات عن الدخل الخاص بهم مثل قيمة الدخل وجميع مصادر الدخل إذا كان أكثر من مصدر.