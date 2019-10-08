حساب المواطن متى يصرف؟| خطوات استعلام حاسبة الدعم التقديرية وموعد صرف الدفعة 23

يتساءل الكثير من المواطنين في السعودية عن حساب المواطن متى يصرف؟، وللإجابة على هذا السؤال، فهو كما حددته الموقع الرسمي بأن صرف دفعة شهر أكتوبر، وهي الدفعة 23 ستكون يوم الخميس 10 أكتوبر 2019، ونفس اليوم سينتهي التقديم على الدفعة 24، ويمكن للمستفيدين معرفة المبالغ النقدية لهم، أو الاستعلام عن كونهم مستفيدين أم لا، من خلال استخدام الحاسبة الموجودة في الموقع، ولكن من المهم أن يستفي المواطن شروط الأستحقاق، وهي ما سنوضحها لكم بالأسفل، وعادة ما يتم إيداع المبالغ النقدية في الحسابات يوم 10 في الشهر الميلادي، قد تقدم أو تأخر يومين عن موعدها حين وجود أسباب لذلك.

سنذكر لكم خلال هذا الموضوع شروط استحقاق الدعم المادي، وخطوات التسجيل في حساب المواطن بالتفصيل، حيث يقدم الدعم المادي للمستفيدين وتنطبق عليهم الشروط.

حساب المواطن متى يصرف؟

بعد إيداع المبالغ النقدية للدفعة 23، يبدأ المواطن السعودي في الاستعلام عن المبالغ النقدية، وذلك من خلال الدخول إلى الحساب برقم الهوية، وهذا يلزم التسجيل مسبقا، وكتابة جميع البيانات المطلوبة والتأكد من كتابتها بشكل صحيحي، حيث يتم التواصل مرة اخرى من خلال رقم الجوال المسجل.

Advertisements

رقم تليفون حساب المواطن وحاسبة الدعم التقديرية

من خلال حاسبة حساب المواطن السعودي يمكنك معرفة المبالغ النقدية المستحقة لك، وأيضا معرفة كون الشخص مستحق لهذه الدفعة أم لا، ويمكن التواصل معهم من خلال الجوال رقم 1440، فيمكن الاستفسار عن أي شيء أو تقديم شكوى وغيرها.

قد يهمك: تسجيل الدخول أبشر، وشاهد أيضا: الاستعلام عن مخالفات المرور.

ما هي شروط الأستحقاق؟

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

ولكن يستثنى من الشرط السابق أولاد المتزوجة من سعودي أو العكس.

أن يكون المستفيد مقيم داخل المملكة السعودية.

وأيضا يراعى عدد الأطفال والدخل.

يمكن للمرأة المتزوجة التقديم إذا كانت مهجورة أو مطلقة أو أسرة سجين أو أسرة فاقد الأهلية، وإذا كانت غير متزوجة تسجل كتابع لرب الأسرة.

التسجيل في حساب المواطن الدفعة 23

شاهد: حاسبة حساب المواطن السعودي.

الدخول على رابط حساب المواطن. كتابة البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الجوال والبريد الإلكتروني، وجميع البيانات المطلوبة. التأكد من كتابة رقم الجوال بشكل صحيح حيث سيتم التواصل من خلاله في حالة القبول.

بعد معرفة إجابة سؤال حساب المواطن متى يصرف؟ يمكنكم استعلام حساب المواطن الدفعة 23 برقم الهوية، ومعرفة قيمة المبالغ النقدية المستحقة من خلال الحاسبة كما ذكرنا.