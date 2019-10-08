رؤية برنامج حساب المواطن وأهدافه وبرنامج التسجيل في الحساب موعد صرف الدفعة 23

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية برنامج حساب المواطن لتقديم يد العون والدعم المادي للأسر السعودية الفقيرة ومتوسطة الدخل، نظرًا لإمكانية وجود مخاطر بسبب التوسعات الافتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لضمان حياة أفضل للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم. وسنعرض لكم التفاصيل الخاصة بهذا البرنامج.

رؤية برنامج حساب المواطن

أسس برنامج حساب المواطن لدعم وحماية الأسر السعودية من الآثار المباشرة وغير المباشرة التي تتسبب بأعباء إضافية على فئات المجتمع؛ حيث يعمل برنامج حساب المواطن على إعادة هيكلة المنافع الحكومية للفئات المستحقة ولكن بشكل يحث على الاستهلاك الرشيد في المنافع ولضمان إعطاء الدعم للفئات المستحقة.

أهداف برنامج حساب المواطن

يقلل البرنامج من الأضرار الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية كخفض أسعار منتجات الطاقة والمياه للعقود القادمة وخفض ضريبة القيمة المضافة على جميع المنتجات الغذائية والمشروبات.

ويرفع البرنامج من كفاءة وتطوير الدعم الحكومي من خلال توجيه هذا الدعم للمنافع، بدلا من توجيه الدعم لمنتجات الطاقة فقط، وسيعيد توجيهها للمستحقين فقط.

مراحل التسجيل في حساب المواطن

يتكون البرنامج من ثلاث مراحل أساسية حتى يتم تسجيل المواطنين المستحقي الدعم، فيبدأ المواطن في التسجيل في البرنامج عن طريق الموقع الإلكتروني حساب المواطن الخاص به برقم الهوية، وخلال هذه الفترة سيقوم المسئولين بفحص الطلبات المقدمة للتأكد من صحتها، ثم يقوم مسئولي البرنامج بترشيح الطلبات لللأشخاص الذين قبل طلباتهم، وبعد ذلك سيعطى كل مواطن الدعم المادي الذي يستحقه وتقدير ذلك الدعم حسب ظروف كل مستحق، وذلك قبل زيادة الأسعار.

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برنامج حساب المواطن سيودع الدفعة ال21 من شهر أغسطس

أكد برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية، بظهور نتائج الأهلية للدفعة ال21 والتي من المقرر أن يتم صرفها للمستحقين خلال الأسبوع المقبل في يوم الخميس الموافق 8 أغسطس لسنة 2019 م بدلا من يوم السبت 10 أغسطس لأنه يوم عطلة رسمية. ومن الأمور المعتادة أنه يتم صرف الدعم لمستحقيه قبل أو بعد اليوم المحدد من قبل البرنامج إذا كانت هناك عطلات رسمية أو ما شابه ذلك.

ولقد كشف البرنامج عن السبب الرئيسي الذي جعلى يقوم بتقديم صرف الدفعة ال21 عبر حساب البرنامج الرسمي على موقع تويتر بقوله:”بمناسبة أجازة عيد الأضحى المبارك”.

شروط التسجيل في حساب المواطن

تسجيل وملء البيانات صحيحة وسليمة عن الراتب والعمل، وتدوين الهوية الوطنية.

كتابة البيانات صحيحة عن الدخل الإضافي.

كتابة المعلومات الصحيحة عن دخل الزوجة ما إن كانت الزوجة لديها دخل خاص بها.

تسجيل رقم الحساب البنكي ويجب ألا يتجاوز الراتب 20.000 ريال.

تقديم دعم الدفعة الـ 21 قبل عيد الأضحى المبارك

أعلن برنامج حساب المواطن عن تقديم الدعم للدفعة الواحد والعشرون في موعد قبل عيد الأضحى المبارك ليكون في اليوم الموافق 8 أغسطس 2019 حتى يتمكن المستفيدين المستحقين من الدعم صرفه قبل العيد، هذا قد وصل مبلغ الدفعات التي قدمها برنامج حساب المواطن منذ ديسمبر 2017 وحتى الآن 47.7 مليار ريال سعودي.

يتم الاتصال برقم 19912 للاستفسار وارسال الشكاوى يوميا من الأحد وحتى الخميس ماعدا الجمعة والسبت من الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساءً.

موعد صرف الدفعة 23 حساب المواطن

يكون برنامج حساب المواطن على شكل مبالغ مالية محددة وفقا لحالة كل أسرة وعدد أفرادها ومن المقرر أن يتم صرف هذه المساعدات في موعد محدد كل شهر ويتم صرف حساب المواطن لشهر اكتوبر ٢٠١٩ دفعة رقم ٢٣ في يوم الخميس الموافق ١٠ من شهر أكتوبر ٢٠١٩