رابط الإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة مع التأكد من هوية مقيم عبر بوابة أبشر للجوازات

زادت عمليات البحث مؤخراً من المغتربين ممن يقيمون بالمملكة العربية السعودية عن رابط الإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة، ويهتم الوافد بشكل كبير بكل ما يتعلق بإقامته وموعد تجديدها نظراً للقوانين الصارمة التي وضعتها الدولة السعودية لكل من يقيم بها من المغتربين، ولمن يخالف هذه القوانين عليه أن ينتظر عقوبة رادعة قد تصل إلى حد الترحيل من البلاد، ونحن في موقعنا “اعرف كورة” نكشف لكم تفاصيل كثيرة بخصوص طريقة الإستعلام عن صلاحية الإقامة لنساعد إخواننا المغتربين، فتابعونا.

تاريخ انتهاء الإقامة

تختلف مدة الإقامة القانونية المسموح بها في المملكة العربية السعودية من مغترب لآخر، ولهذا فعليه أن يلتزم المغترب بمعرفة تاريخ انتهاء إقامته والموعد المحدد لتجديدها حتى يسير وفق الطرق القانونية، ولا يعرض نفسه لمسائلة قانونية وأمنية من رجال الشرطة إذا ما اكتشفوا أنه يسير بإقامة منتهية، ولذلك ننصح كل مغترب بتجديد إقامته فور انتهائها.

طريقة الإستعلام عن صلاحية الإقامة

بحثنا في موقع وزارة الداخلية والبوابة الرئيسية أبشر وقد لخصنا لكم كل الخطوات التي تحتاجونها لمعرفة صلاحية الإقامة الخاصة بكم، ففي البداية يلزم تسجيل دخولك على المنصة الشهيرة أبشر للجوزات وتختار خدمة الإستعلام عن الإقامة من أيقونة بالأعلى تُسمى الخدمات الإلكترونية، والآن تكتب ما يُطلب منك من بيانات مثل رقم الإقامة وغيره، ومن ثم سيظهر لك جميع بيانات الإقامة التى أدخلت رقمها.