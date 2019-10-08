رابط التسجيل - موعد صرف حساب المواطن في السعودية

موعد صرف حساب المواطن في السعودية - من المقرر أن يتم صرف مساعدات حساب المواطن، في السعودية، خلال الساعات الأولى من صباح يوم الخميس المقبل، وفق ما أعلنت عنه مصادر اعلامية موثوقة.

وأوضح برنامج حساب المواطن، في وقت سابق، أن الدعم الخاص بالدفعة الـ23 سيتم إيداعه في حسابات المستفيدين يوم الخميس المقبل 10 أكتوبر، مؤكدا أن صرف البدل يتم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

وتتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ24، وذلك حتى موعد إيداع الدفعة الجديدة وهي الدفعة الـ23، إذ حث برنامج حساب المواطن المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

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ومن الشروط أيضا أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن مجموع المبالغ المودعة للمستفيدين من البرنامج منذ انطلاقه حتى العاشر من أغسطس الماضي، بلغت 50 مليار ريال.

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