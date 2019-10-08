شق يبتلع مركبة بالليث بعد هطول الأمطار والكشف عن حالة قائدها والأهالي يتهمون هذه الجهة بالتقصير

شهد طريق “جدم الفروخية” شرقي الليث، سقوط مركبة بقائدها داخل شِقٍّ أحدَثَته الأمطار التي هطلت مساء أمس على المنطقة.

ووفقا لما نشره موقع ” سبق ” فقد تَعَرّض مواطن في مركز جدم، على الطريق الرابط بين المركز وقرية الفروخية، لحادث بعد أن هَوَت به مركبته بشكل مفاجئ داخل شِق في الطريق نفسه، عقب الأمطار والسيول التي شهدها المركز مساء أمس؛ فيما لم يصب بأي أذى، بينما تعرضت مركبته للتلف من جراء السقوط داخل الشق، وسط غياب وسائل السلامة من لوحات تحذيرية ونحوها، إلى جانب هشاشة الطبقة الأسفلتية.

فيما حمّل مواطنون “بلدية غميقة” الأسباب التي أدت لتآكل الطبقة الإسفلتية وانجرافها، وعدم مقاومتها لجريان السيول؛ لافتين إلى أن البلدية تَعَمّدت ردم المنطقة دون بناء وتشييد جسور في بطون الأودية؛ مما كشف سوء الخدمة المقدمة.

وطالَبَ الأهالي مسؤولي بلدية غميقة، بضرورة تدارك الأمر مستقبلًا؛ مؤكدين أن أغلب طرق المركز تعاني من سوء التنفيذ؛ ما جعلها غير قادرة على مقاومة مواسم الأمطار، في ظل غياب الرقابة الميدانية، والوقوف على الأضرار وتفاديها في المستقبل.