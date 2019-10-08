طعنة غائرة في رقبة مقيم تنهي حياته بالخرمة .. والجاني يبلغ عن جريمته

باشرت الجهات الأمنية بمحافظة الخرمة، صباح اليوم، التحقيق في مقتل مقيم من الجنسية الهندية بعد تعرُّضه للطعن بآلة حادة من مقيم آخر -نيبالي الجنسية-؛ إثر خلافٍ وقع بينهما، ثم بادر بالاتصال على الجهات الأمنية للإبلاغ عن جريمته.

تفصيلاً، وقعت جريمة القتل، صباح اليوم، بعد أن سدّد مقيم -نيبالي الجنسية- طعنة غائرة في رقبة مقيم من الجنسية الهندية؛ إثر خلاف بينهما، مستخدماً آلة حادة “سكين” نزف على أثرها حتى فارق الحياة، ثم قام الجاني بالاتصال على الجهات الأمنية وإبلاغهم بجريمته.

وقالت المصادر، إن الجهات الأمنية فتحت تحقيقاً حول الحادثة وتم توقيف الجاني؛ تمهيداً للكشف عن مُلابسات الواقعة وتفاصيلها وأسبابها.