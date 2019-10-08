أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند؛ استمرار الحالة الماطرة الأولى؛ حيث ستؤثر في أجزاءٍ متفرقة من المناطق الشمالية وأجزاءٍ من الوسطى.
وقال “المسند”؛ عبر حسابه في “تويتر”: “اليوم الثالث للحالة المطرية الأولى في هذا الموسم، ويتوقع أن تؤثر بسحبها وربما أمطارها على أجزاءٍ متفرقة من المناطق الشمالية وأجزاءٍ من الوسطى والغربية”.
وأضاف: “من المتوقع أن تستمر الحالة المطرية القادمة من البوابة الجنوبية الغربية بتأثيرها في أجزاءٍ من المرتفعات الجنوبية الغربية”.
كانت هذه تفاصيل خبر في ثالث أيامها.. هيكا تضرب عدة مناطق بالمملكة.. والمسند يكشف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.