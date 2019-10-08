في ثالث أيامها.. هيكا تضرب عدة مناطق بالمملكة.. والمسند يكشف التفاصيل

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند؛ استمرار الحالة الماطرة الأولى؛ حيث ستؤثر في أجزاءٍ متفرقة من المناطق الشمالية وأجزاءٍ من الوسطى.

وقال “المسند”؛ عبر حسابه في “تويتر”: “اليوم الثالث للحالة المطرية الأولى في هذا الموسم، ويتوقع أن تؤثر بسحبها وربما أمطارها على أجزاءٍ متفرقة من المناطق الشمالية وأجزاءٍ من الوسطى والغربية”.

وأضاف: “من المتوقع أن تستمر الحالة المطرية القادمة من البوابة الجنوبية الغربية بتأثيرها في أجزاءٍ من المرتفعات الجنوبية الغربية”.