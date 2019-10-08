هدف: 4538 فرصة تدريبية لخريجي الجامعات ضمن برنامج «تمهير»

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، عن توفر أربعة آلاف و538 فرصة تدريبية لخريجي وخريجات الجامعات من حمَلة درجة البكالوريوس فأعلى ضمن برنامج التدريب على رأس العمل «تمهير».

وتشمل أبرز التخصصات المشمولة بالتدريب الموارد البشرية والتسويق والمحاسبة والمحاماة والنطق والتخاطب، وتصدّرت منطقة الرياض في توفر الفرص التدريبية، بواقع ألف و666 فرصة، وتلتها مناطق مكة المكرمة والشرقية وجازان على التوالي.

وجدد «هدف» دعوته للخريجين والخريجات للاستفادة من تلك الفرص، واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل، من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصاتهم، وأسهم البرنامج خلال الفترة الماضية في تدريب أكثر من عشرة آلاف من خريجي وخريجات الجامعات في نحو 2000 منشأة مشاركة في البرنامج، حيث يحصل المتدربون والمتدربات على مكافأة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال سعودي شهريًّا، مقدمة من الصندوق خلال فترة التدريب، فضلًا شهادة خبرة بعد إتمام البرنامج التدريبي.

ويشترط برنامج تمهير أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، وألا يكون على رأس العمل، ولم يسبق له الاستفادة من برنامج تمهير، إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين في الالتحاق في البرنامج زيارة الصفحة الإلكترونية للبرنامج على الرابط.

ويأتي برنامج "تمهير" إنفاذًا للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18/8/1437هـ. وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من ثلاثة إلى ستة أشهر، وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.