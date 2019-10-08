مجلس الوزراء: السعودية جاهزة للوفاء بـ«احتياجات العالم» من النفط

جدد مجلس الوزراء -خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- تأكيد المملكة «الوفاء باحتياجات العالم من النفط»؛ وذلك «بعد الجهود الاستثنائية التي بُذلت لاستعادة قدرتها على إمداد الأسواق خلال 72 ساعة من الاعتداء الإجرامي على منشأتي خريص وبقيق».

ونبه المجلس إلى أن هذه الجهود تعزز مكانة المملكة بصفتها مصدر النفط الموثوق والآمن والأكثر استقلالًا، وكذلك سعي المملكة إلى تأسيس علاقات مع دول أوبك ومن خارجها لتحقيق الاستقرار الدائم لأسواق النفط والنفع للمنتجين والمستهلكين والصناعة النفطية، وجذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار للنظام المالي؛ لتمكين الاقتصاد العالمي من النمو والازدهار.

وقال وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، إن خادم الحرمين أطلع المجلس على نتائج المباحثات الرسمية التي عقدها مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، ودولة رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأوضح الوزير -بحسب وكالة الأنباء السعودية- أن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير حول مجريات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، مشيرًا إلى ما ورد في البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي الرابع للجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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وأشار إلى أن الاجتماع عُقد بمدينة الرياض للتشاور بشأن التهديدات والأوضاع الإقليمية الحالية لتحقيق مزيد من التنسيق العسكري الخليجي المشترك، من تأكيد جاهزية القوات المسلحة بدول المجلس مجتمعةً للتصدي لأي تهديدات أو هجمات إرهابية، وإدانة للاعتداءات التخريبية الأخيرة التي تعرضت لها المملكة، وانتهاك أجواء بعض دول المجلس لتنفيذها، والاعتداءات على ناقلات النفط وتهديد حرية الملاحة البحرية.

وبيَّن أن مجلس الوزراء أشار إلى ما أعلنته الهيئة السعودية للملكية الفكرية حول قبول الترشيح لصالح المملكة العربية السعودية في الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو»، لتكون رئيسًا لجمعية الاتحاد الدولي لحماية الملكية الفكرية الصناعية «اتحاد باريس» لمدة سنتين، وكذلك قبول الترشيح لتكون نائبًا لرئيس جمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع (PCT).

وتطرق كذلك إلى أن ما حققته المملكة من فوز في الترشيحات للعضوية الدائمة في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) خلال اجتماع الجمعية العمومية الأربعين؛ يجسد ما وصلت إليه المملكة من مستوى عالمي متقدم في تلك المجالات وما تحظى به من موثوقية دولية.