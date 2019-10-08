«الزكاة والدخل»: تطبيق غرامة على متجاوزي توقيت سداد ضريبة الاستقطاع

أكَّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، ضرورة سداد ضريبة الاستقطاع المستحقة خلال الوقت المحدد؛ تفاديًا للعقوبات.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه في حال عدم سداد ضريبة الاستقطاع في الموعد المحدد، يتم فرض غرامة قدرها 1% عن كل 30 يومًا للتأخير.

ونشرت هيئة الزكاة، فيديو توضيحيًا، يشرح أنه في حال انتهاء شهر يناير- مثلًا- تطالب المنشأة بتقديم إقرار ضريبي، وتسديد المبالغ الخاضعة لضريبة الاستقطاع، خلال عشرة أيام من بداية شهر فبراير، وفي حالة الوصول ليوم 22 فبراير دون سداد، يبدأ احتساب 30 يومًا لفرض الغرامة المشار إليها.

يشار إلى أن خطوات تقديم ضريبة الاستقطاع تتضمَّن الدخول على البوابة الإلكترونية للهيئة « GAZT.GOV.SA»، وإنشاء إقرار الاستقطاع وتعبئة البيانات المالية، ورفع الإقرار ليتم احتساب المبلغ إلكترونيًا، ويلي ذلك إصدار الفاتورة وسدادها عبر نظام سداد.