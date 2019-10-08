الأرصاد: تقلبات جوية وأمطار غزيرة لمدة 5 أيام بعدد من المناطق

توقّعت الهيئة العامّة للأرصاد وحماية البيئة، حدوث تقلبات جوية على عدد من مناطق المملكة بدءًا من غد الأربعاء وحتى يوم الأحد المقبل.

وأضافت الهيئة -في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- أن التوقعات لا تزال تشير إلى استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية (من متوسطة إلى غزيرة)، والتي تصحب غالبًا بتيارات هابطة نشطة السرعة تصل إلى 50 كيلومترًا في الساعة، أو أكثر.

أشارت الهيئة إلى أن التيارات الهابطة قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ويمتدّ تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما توقعت هيئة الأرصاد، استمرار فرص هطول الأمطار من خفيفة إلى متوسطة (قد تكون رعدية) على أجزاء من مناطق تبوك والجوف، والحدود الشمالية حائل، القصيم، الرياض، الشرقية.