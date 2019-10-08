العتيبي يباشر مهامّ عمله مديرًا عامًّا للأحوال المدنية بالقصيم

باشر مطلق بن محمد العتيبي، اليوم الثلاثاء، مهامّ عمله، بعد صدور قرار وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية مديرًا عامًّا للأحوال المدنية بمنطقة القصيم.

ورفع العتيبي أسمى آيات الشكر والتقدير لوزير الداخلية ونائبه، ولأمير منطقة القصيم ونائبه، ولوكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية، على هذه الثقة الغالية، وعلى ما يلقاه جهاز الأحوال المدنية من دعم متواصل، سائلًا المولى -عز وجل- أن يعينه على تحمل هذه المسؤولية وأن يتمكن من الارتقاء بمستوى خدمات الأحوال المدنية المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمنطقة، بما يتناسب مع رؤية المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.