الجبير يستعرض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية مع وفد من مجلس سياسة الشرق الأوسط

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، وفد مجلس سياسة الشرق الأوسطMEPC .
وتكون الوفد من رئيس مجلس إدارة مجلس سياسة الشرق الأوسط السفير ريتشارد شميير، والمدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بمجلس سياسة الشرق الأوسط الدكتور توماس ماتير، ونائب رئيس مجلس الإدارة بمجلس سياسة الشرق الأوسط السفيرة جينا أبركرومبي وينستانلي.
وجرى خلال الاستقبال استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة حيالها.
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