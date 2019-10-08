«المياه الوطنية» تعلن إعادة تشغيل محطة تعبئة الرحيلي بجدة عقب إصلاح الخط المكسور

أعلنت شركة المياه الوطنية، إعادة تشغيل محطة تعبئة المياه بمنطقة الرحيلي «أشياب الرحيلي» بمحافظة جدة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال إصلاح انكسار الخط الرئيس المغذي لها، ما أدى إلى خروجها من الخدمة بشكل مؤقت.
وعملت الفرق الميدانية على مدار الساعة وبشكل مكثف لإصلاح انكسار الخط خلال 48 ساعة، رغم المعوقات الجغرافية والطبيعية الكبيرة في الموقع، بالإضافة على العمل على تقديم خدمة الصهاريج في المناطق غير المخدومة بشبكات المياه؛ حيث تم توفير الخدمة من المحطات الأخرى العاملة بجدة.
وأكدت الشركة أن إمدادات المياه مستمرة إلى جميع الأحياء المخدومة بشبكات المياه دون انقطاع حسب المعتاد.
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