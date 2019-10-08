تعليم نجران يدشن فصول الموهوبين

دشن مدير عام التعليم بمنطقة نجران ملفي العتيبي المرحلة الأولى من مشروع فصول الموهوبين، بحضور عدد من قيادات التعليم وأولياء الأمور والطلاب المرشحين لفصول الموهوبين بالمنطقة، وذلك بمقر ثانوية نجران. وتشمل الفصول الدراسية للموهوبين فصلا للمرحلة الابتدائية مخصصا لطلاب رابع ابتدائي في مدرسة خالد بن الوليد، وفصلا لطلاب أول متوسطة في مدرسة ابن تيمية، كما خصص فصل للموهوبين لمرحلة أول ثانوي بمدرسة ثانوية نجران. وأوضحت إدارة التعليم بنجران أن الطلاب المنتظمين بالفصول في جميع المراحل الدراسية بلغوا 50 طالبا.



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