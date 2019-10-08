270 ألف مستفيد من خدمات مستشفى صامطة العام خلال سنة

جلسات التأهيل
فيما يخص جلسات التأهيل الطبي فقد بلغ عددها 14,112 جلسةً، وعدد الوصفات الدوائية للمرضى 218,019 وصفة، كما بلغ عدد الزيارات التي نفذها الطب المنزلي للمرضى 1,968 زيارة، وبلغ عدد المتبرعين بالدم 3,155 متبرعًا، فيما بلغ عدد المراجعين لعيادة طب الأسنان 9,078 مراجعاً ومراجعة. وأضافت صحة جازان أن عدد المواليد بلغ نحو 2,633 من الجنسين، وكذلك تم إجراء 2,499 عملية جراحية ما بين عمليات جراحية كبرى وصغرى وجراحة اليوم الواحد تكللت بالنجاح، فيما كان عدد جلسات الغسيل الكلوي بالمستشفى 11,853 جلسة، وعدد حالات التنويم خلال نفس الفترة بلغ 3,849 حالة.
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