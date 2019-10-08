اجتماع تعليمي بمنسقي مكاتب التعليم بجازان

عقدت إدارة الإعلام والاتصال بتعليم جازان أمس، اجتماعا مع منسقي ومنسقات مكاتب التعليم التابعة للإدارة، وذلك بقاعة التميز بمبنى الإدارة العامة بمدينة جيزان. وقدم مدير إدارة الإعلام والاتصال محمد النعمي في مستهل الاجتماع التهنئة للجميع بمناسبة المنجز الذي حققته الإدارة بتصدرها في العام الماضي لإدارات التعليم بالمملكة في الرصد والتوثيق بالملف الإعلامي الوزاري، حاثاً الجميع على مواصلة الجهد والتميز لخدمة التعليم بالمنطقة، واستعرض خطة العمل ومؤشرات العمل الخاصة بالإدارة، لمناقشتها وبحث سبل تفعليها والتنسيق بين فرق العمل لضمان تحقيق جميع الأهداف التربوية والمساهمة في تعزيز القيم وإبراز الطلاب والطالبات وتشجيعهم وتنمية مواهبهم والمساهمة في إيصال الرسائل التربوية التي تتبناها الوزارة.

منصة الرصد

استعرضت مساعدة مدير الإدارة فوزية شراحيلي منصة الرصد والتوثيق الوزارية "راصد" والتعديلات الجديدة في المنصة وأساسيات التسجيل فيها وإدخال المواد الإعلامية. وقدم المشرف بالإدارة أحمد سيد عرضاً عن سياسات النشر المعتمدة من الإدارة العامة للإعلام والاتصال وكيفية إدارة الحسابات على مواقع التواصل، والتي تعد واجهة للمؤسسة التعليمية وتقع عليها مسؤولية إبراز الجهود في الميدان التربوي ودعم المبادرات والفعاليات الإيجابية، كما استعرض سياسة النشر في بوابة الإدارة على موقع الوزارة. واختتم الاجتماع بنقاش حول المقترحات لتطوير العمل وأبرز فرص التحسين في خطة الإدارة والتحديات التي تواجه منسقي ومنسقات المكاتب وطرق حلها ومعالجتها.