اجتماع تعليمي بمنسقي مكاتب التعليم بجازان

منصة الرصد
استعرضت مساعدة مدير الإدارة فوزية شراحيلي منصة الرصد والتوثيق الوزارية "راصد" والتعديلات الجديدة في المنصة وأساسيات التسجيل فيها وإدخال المواد الإعلامية. وقدم المشرف بالإدارة أحمد سيد عرضاً عن سياسات النشر المعتمدة من الإدارة العامة للإعلام والاتصال وكيفية إدارة الحسابات على مواقع التواصل، والتي تعد واجهة للمؤسسة التعليمية وتقع عليها مسؤولية إبراز الجهود في الميدان التربوي ودعم المبادرات والفعاليات الإيجابية، كما استعرض سياسة النشر في بوابة الإدارة على موقع الوزارة. واختتم الاجتماع بنقاش حول المقترحات لتطوير العمل وأبرز فرص التحسين في خطة الإدارة والتحديات التي تواجه منسقي ومنسقات المكاتب وطرق حلها ومعالجتها.
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