السعودية اليوم / الهيئة العامة للسياحة بالأحساء وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة يبحثان سبل حماية "واحة الأحساء"



الأحساء 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس

التقى مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالأحساء المهندس عمر بن أحمد الفريدي في مقر الهيئة بالمحافظة اليوم، مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء المهندس ابراهيم بن خليل الخليل، وذلك لبحث سبل التعاون لحماية واحة الأحساء.

وأوضح الفريدي أن الأحساء تمتلك إمكانيات كبيرة في مزارعها، مشيراً إلى أن واحة الأحساء الموقع السعودي الخامس المسجل على لائحة اليونسكو للتراث العالمي ستصبح بمشيئة الله أنموذجًا يحتذى في "السياحة الزراعية".

وأكد الخليل خلال اللقاء أن المكتب سيعمل جنبًا إلى جنب مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الأحساء على عدد من البرامج الرامية لحماية واحة الأحساء، وتنمية المنتجات الزراعية، وتوعية المزارعين.

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18:56ت م

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