مدني حائل ينبه من أمطار رعدية تستمر 6 أيام

2019-10-08

متابعات الخليج 365 - حائل

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نبه الدفاع المدني في حائل من استمرار موجة الأمطار قد تمتد إلى أسبوع على عدد من المناطق وفقًا لتنبيهات الأرصاد.

وأبان المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي أن تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير إلى توقعات ممطرة تبدأ من يوم غدٍ الأربعاء على عدة مناطق من المملكة، ومنها منطقة حائل وتظل الفرص قائمة حتى الرابع عشر من الشهر الجاري.