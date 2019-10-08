فيديو.. الزعارق: اللواقح وضخ هيكا الرطوبي يرجحان استمرار الأمطار الرعدية

2019-10-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق أن الضخ الرطوبي جراء إعصار هيكا على بحر العرب إضافة إلى وجود الرياح الجنوبية “اللواقح” جعلت الفرصة مواتية لتشكلات سحابية ممطرة على عدد من مناطق المملكة.

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وتوقع الزعاق في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية استمرار هطول الأمطار الرعدية على نطاق واسع بالتزامن مع دخول موسم الوسم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت استمرار الفرصة المهيأة لهطول أمطار رعدية غدًا مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق، الجوف، حائل والحدود الشمالية.

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية. في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.