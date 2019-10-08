عقد لتصميم مطار دولي في أبها يستوعب 8 ملايين مسافر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت الهيئة العامة للطيران المدني عقد إعادة تصميم مطار أبها الدولي الجديد، بحضور رئيس الهيئة عبدالهادي المنصوري.

ويتضمن العقد تصميم صالة سفر للركاب بطاقة استيعابية تصل إلى 8 ملايين مسافر، وتصميم ساحة لوقوف الطائرات تابعة للصالة الجديدة، وتصميم منطقة الخدمات والمباني المساندة، إضافة إلى تحديث المخطط العام للمشروع.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عن توقيع عقد إعادة تصميم مطار أبها الدولي الجديد، خلال مشاركته أمس في لقاء متابعة خطة استكمال بعض مشروعات منطقة عسير الأساسية، الذي رعاه أمير منطقة عسير تركي بن طلال.

وأوضحت الهيئة أن المكتب الاستشاري سيصمم مطار أبها الدولي الجديد خلال 12 شهرا، والحرص على دمج الموروث والثقافة المحلية للمنطقة على أعمال التصميم الداخلي وبطريقة حديثة، وتوفير مناخ استثماري داخل الصالة وفي المناطق الخارجية، مع مراعاة الجانب الاقتصادي في التصميم وإمكانية تنفيذ الأعمال عن طريق الشركات والمصانع المحلية، وستسهم التصاميم الجديدة للمشروع في رفع مستوى المواصفات الأمنية والسلامة في مطار أبها الدولي الجديد.

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وبينت أنه بعد الانتهاء من أعمال تصميم مطار أبها الجديد، سيتم تأهيل المقاولين الذين ستجري دعوتهم لتقديم عطاءاتهم في تنفيذ أعمال المشروع.

ويعد مشروع مطار أبها الدولي الجديد ضمن شبكة المشاريع التي تنفذها الهيئة العامة للطيران المدني، بهدف تطوير البنى التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين في مطارات المملكة.

وتسعى هيئة الطيران المدني إلى تطبيق أفضل المعايير والمواصفات الدولية في المشروع، حيث سيكون المطار الجديد مجهزا بأعلى المواصفات الفنية اللازمة لمقاومة التهديدات الأمنية والسلامة، إضافة إلى تحسين تجربة المسافرين عبر المطار وسهولة الحركة في المغادرة والوصول، وتطبيق أفضل التقنيات الحديثة في المطار، بهدف الرفع من جودة الخدمات المقدمة وتحقيق معايير وممارسات تقنية وأمنية بكفاءة عالية.

وتأتي هذه المشاريع ضمن شبكة المشاريع التي تنفذها هيئة الطيران المدني وفق خطتها الاستراتيجية التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني، بهدف تطوير البنى التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين في مطارات المملكة.

مشروعات تطويرية في مطار أبها الدولي: