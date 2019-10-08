يسعد مساكم على قناة اقرأ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل بدأت قنوات اقرأ الفضائية تصوير حلقات جديدة من برنامج «يسعد مساكم» في موسمه الثالث في السعودية والأردن ومصر بمواقع سياحية تراثية ومعلومات مختلفة عن كل بلد.

البرنامج المنوع في اهتماماته يستهدف جميع شرائح المجتمع، ويتفاعل مع الجمهور من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بقناة اقرأ الفضائية، ويعرض مختلف الجوانب الاجتماعية والطبية والثقافية والتعليمية مما يهم الأسرة والمجتمع العربي من خلال ضيوف يطرحون فقرات مفيدة وجديدة تهم الرجل والمرأة والشباب والطفل، ويعرض آخر الأخبار والأحداث المنوعة وبسمة الشارع من خلال الاستطلاعات الميدانية، إضافة إلى عرض تقارير مميزة من مختلف دول العالم مع استضافة المشاهير، ورواد الأعمال وأصحاب قصص النجاح والمبدعين، ورفد المشاهدين بمعلومات طبية توعوية مفيدة في شتى المجالات.

كما يمكن للمشاهدين المشاركة في إثراء محتوى الحلقة بالتفاعل مع أسئلة الاستطلاع المنشورة على صفحة اقرأ على فيس بوك.

يذكر أن البرنامج يبث من الأحد إلى الخميس عند العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.