وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الملك سعود

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض أعلنت جامعة الملك سعود عن توفر مجموعة من الوظائف الأكاديمية للرجال والنساء بمرتبة «أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ» لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة، وذلك للعمل بجهات عدة داخل الجامعة. وأهابت الجامعة جميع الراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف إلى الاطلاع على الشروط المطلوبة عبر الموقع الالكتروني لعمادة الموارد البشرية بالجامعة، حيث يبدأ التقديم الأحد المقبل ويستمر خمسة أيام عمل.



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