، تكريم خريجي الزمالة الحاصلين على البورد السعودي بمستشفى فهد ،

محمد بن مسعود - الدمام - تزامنًا مع اليوم التعريفي للأطباء المستجدين

رعى المشرف العام على مستشفيي الملك فهد، والعزيزية للأطفال بجدة، الدكتور عبد الرحمن بخش، الثلاثاء، حفل تكريم الخريجين من أطباء الزمالة الحاصلين على البورد السعودي، بمستشفى الملك فهد.

نظمت الحفل إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بالمستشفى، تزامنًا مع اليوم التعريفي للأطباء المستجدين، لإطلاعهم على أنظمة المستشفى.

ورحب الدكتور "بخش" في كلمته بأطباء الزمالة الجدد وانضمامهم لمستشفى الملك فهد، وقدم تهانيه للخريجين والخريجات.

ونوه إلى دورهم الهام في القطاع الصحي، وأنهم إضافة كبيرة لتقديم خدمات صحية متميزة بكفاءة وقدرة عالية ترتقي لطموحات رؤية المملكة 2030.

من جانبها قالت مدير إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بالمستشفى، الدكتورة خلود موسى: إن إدارة المستشفى وفرت جميع سُبل التحصيل العلمي والعملي للخريجين من أطباء الزمالة؛ حيث نالوا التدريب في أقسام المستشفى المختلفة.

وأضافت أن لدى المستشفى ثلاثين برنامجًا، ما بين رئيس ومشترك وتخصص دقيق في شهادة الاختصاص السعودية، معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وجرى تدريب وتخريج أطباء في عشرة تخصصات: تقويم وإصلاح الأسنان، وعلاج الجذور وعصب الأسنان، والتخدير، والأشعة التشخيصية، وطب الأعصاب، وجراحة أنف وأذن وحنجرة، والطب الباطني، وجراحة عامة، وجراحة العظام، وفقًا لأحدث الأساليب التعليمية الأكاديمية، وبالتنسيق مع هيئة التخصصات الطبية السعودية.

وتابعت: بلغ عدد الخريجين والخريجات 28 طبيبًا وطبيبة سعودية، حصلوا على الزمالة السعودية.

ولفتت إلى اعتماد المستشفى في الاعتماد البرامجي المؤسسي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.