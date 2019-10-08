السعودية اليوم / محافظ المندق يرأس اجتماع رؤساء المراكز ومديري الأقسام بالمحافظة



الباحة 08 صفر 1441هـ الموافق 06 أكتوبر 2019م واس

رأس محافظ المندق محمد بن معيض الفائز أمس, الاجتماع الدوري لرؤساء المراكز, ومدراء الأقسام, ورئيس لجنة إزالة التعديات, ورئيس لجنة أصلاح ذات البين, وذلك بقاعة الاجتماعات بالمحافظة.

وناقش الاجتماع ضرورة العمل على خدمة المواطن, وتقديم كل ما يمكن تقديمه لخدمته وتسهيل إجراءات العمل, كما تمت مناقشة ضرورة تقديم التقارير الدورية لمتابعة المشاريع فى وقتها وبصفة مستمره وبكل دقه وحرص, مع العمل على تفعيل دور الإصلاح وتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين والاجتهاد فى حل الخلافات ودياً بما يضمن لكل ذي حق حقه, وتفعيل دور المعرفين للإسهام فى ذلك والتعاون مع الإدارات الحكومية لخدمة المواطن.

//انتهى//

18:52ت م

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