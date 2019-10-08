السعودية اليوم / تعليم الشمالية ينفذ برنامج "حقيبة التطوير المهني" بعرعر



عرعر 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس

نفذ تعليم الحدود الشمالية ممثلا بإدارات النسائية ، أمس برنامج حقيبة التطوير المهني لمعلمات اللغة الإنجليزية ، قدمته المشرفة التربوية هلة الضبيب والمشرفة مطره مطلق ، وذلك بقاعة التدريب بعرعر .

ويهدف البرنامج إلى تطوير مهارات المعلمات وكيفية التعامل مع الطالبات ضعيفات المستوى وتطبيق التقنية في الحصص وكذلك تفعيل التعلم النشط في المادة .

// انتهى //

17:33ت م

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