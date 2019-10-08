

حائل 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل في مكتبه بالإمارة, مدير عام التوطين المناطقي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس سعد الغامدي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض برنامج التوطين وجهود اللجان بالمنطقة والمهن المستهدفة للتوطين.

حضر الاستقبال مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل فريح العياد, ومدير التوطين بفرع الوزارة بالمنطقة سعد الدحيلان.

// انتهى //

17:30ت م

0202





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو نائب أمير حائل يستقبل مدير التوطين المناطقي بوزارة العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.