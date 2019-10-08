السعودية اليوم / طلاب جامعة الملك عبدالعزيز يتأهلون لتصفيات النهائية للأولمبياد العالمي للروبوت WRO في المجر



جدة 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس

تأهل طلاب جامعة الملك عبدالعزيز ، إلى التصفيات النهائية للأولمبياد العالمي للروبوت "WRO" ، التي ستُقام في جمهورية المجر مطلع شهر نوفمبر المقبل ، وذلك بعد تحقيقهم المراكز الأولى في التصفيات الوطنية من ذات المسابقة بتنظيمٍ من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ، بالشراكة مع جهات حكومية.

وتسلم الطلاب الفائزين الميداليات من معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه ، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.

وشارك طلاب الجامعة ضمن الفئة المتقدمة الخاصة بالطلاب الجامعيين ، أحدى الفئات الأربعة الرئيسية التي تنافس فيها 119 فريقًا تأهلوا من ضمن أكثر من 422 فريقًا مسجلا بتصفيات مسابقة الأولمبياد.

وتمكن فريق 905 من تحقيق المركز الأول بمشاركة الطلاب خالد الزهراني ، ومحمد الحربي ، والفهد فلمبان من كلية الهندسة ، كما حقق فريق رقم 904 المركز الأول مكرر بمشاركة الطلاب عبدالرحمن الحاج ، وخالد السلمي ، وعبدالله الخوتاني من كلية الهندسة ، وبذلك تأهل الفريقان للتصفيات النهائية بدولة المجر ، فيما حقق فريق رقم 907 المركز الثالث بمشاركة الطلاب وليد بن سلمان ، وعبدالعزيز بتاوي ، ومحمد الحربي من كلية الهندسة وكلية الحاسبات.

وهنأ معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد الطلاب الفائزين وتحقيق هذا الإنجاز المبهر من خلال الحصول على المراكز الأولى في التصفيات الوطنية المؤهلة للأولمبياد العالمي للروبوت "WRO"، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعكس القدرات والإمكانات التي يتمتع بها طلاب الجامعة ، متمنياً لهم التوفيق في المنافسات النهائية الدولية في دولة المجر ، وأن يمثلوا المملكة العربية

يُذكر أن المسابقة تهدف إلى إظهار إبداعات الشباب ومهاراتهم في حل المشكلات والتحديات، انطلاقا من منهجية STEAM في التكامل بين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات من خلال مشاريع الروبوت والذكاء الاصطناعي لتعزيز مهارات القرن الواحد والعشرين المبنية على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

// انتهى //

17:06ت م

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جدة 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واستأهل طلاب جامعة الملك عبدالعزيز ، إلى التصفيات النهائية للأولمبياد العالمي للروبوت "WRO" ، التي ستُقام في جمهورية المجر مطلع شهر نوفمبر المقبل ، وذلك بعد تحقيقهم المراكز الأولى في التصفيات الوطنية من ذات المسابقة بتنظيمٍ من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ، بالشراكة مع جهات حكومية.وتسلم الطلاب الفائزين الميداليات من معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه ، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.وشارك طلاب الجامعة ضمن الفئة المتقدمة الخاصة بالطلاب الجامعيين ، أحدى الفئات الأربعة الرئيسية التي تنافس فيها 119 فريقًا تأهلوا من ضمن أكثر من 422 فريقًا مسجلا بتصفيات مسابقة الأولمبياد.وتمكن فريق 905 من تحقيق المركز الأول بمشاركة الطلاب خالد الزهراني ، ومحمد الحربي ، والفهد فلمبان من كلية الهندسة ، كما حقق فريق رقم 904 المركز الأول مكرر بمشاركة الطلاب عبدالرحمن الحاج ، وخالد السلمي ، وعبدالله الخوتاني من كلية الهندسة ، وبذلك تأهل الفريقان للتصفيات النهائية بدولة المجر ، فيما حقق فريق رقم 907 المركز الثالث بمشاركة الطلاب وليد بن سلمان ، وعبدالعزيز بتاوي ، ومحمد الحربي من كلية الهندسة وكلية الحاسبات.وهنأ معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد الطلاب الفائزين وتحقيق هذا الإنجاز المبهر من خلال الحصول على المراكز الأولى في التصفيات الوطنية المؤهلة للأولمبياد العالمي للروبوت "WRO"، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعكس القدرات والإمكانات التي يتمتع بها طلاب الجامعة ، متمنياً لهم التوفيق في المنافسات النهائية الدولية في دولة المجر ، وأن يمثلوا المملكة العربية السعودية خير تمثيل.يُذكر أن المسابقة تهدف إلى إظهار إبداعات الشباب ومهاراتهم في حل المشكلات والتحديات، انطلاقا من منهجية STEAM في التكامل بين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات من خلال مشاريع الروبوت والذكاء الاصطناعي لتعزيز مهارات القرن الواحد والعشرين المبنية على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.// انتهى //17:06ت م0195

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