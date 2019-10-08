السعودية اليوم / سمو أمير عسير يتفقد كلية الهندسة بجامعة الملك خالد



أبها 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير اليوم, كلية الهندسة بجامعة الملك خالد، وكان في استقباله معالي مدير الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي, ووكلاء الجامعة وعميد الكلية الدكتور إبراهيم الفلقي ومنسوبو الكلية، بحضور أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي.

واستهل سموه الزيارة بالاطلاع على معامل الكلية والإمكانيات المتاحة لطلاب وطالبات الهندسة خلالها، ثم اطلع على سير العملية التعليمية في إحدى قاعات التدريس مناقشًا طلاب القاعة حول تخصصهم وسير الدراسة.

بعد ذلك التقى الأمير تركي بن طلال بأعضاء وعضوات هيئة التدريس والطلاب والطالبات بالكلية، وناقش تحسين المشهد الحضري لمنطقة عسير وأدوار وتطلعات وجهود قسم العمارة في كلية الهندسة حول ذلك.

حضر اللقاء ممثلو الهيئة

// انتهى //

16:56ت م

0192



أبها 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير اليوم, كلية الهندسة بجامعة الملك خالد، وكان في استقباله معالي مدير الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي, ووكلاء الجامعة وعميد الكلية الدكتور إبراهيم الفلقي ومنسوبو الكلية، بحضور أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي.واستهل سموه الزيارة بالاطلاع على معامل الكلية والإمكانيات المتاحة لطلاب وطالبات الهندسة خلالها، ثم اطلع على سير العملية التعليمية في إحدى قاعات التدريس مناقشًا طلاب القاعة حول تخصصهم وسير الدراسة.بعد ذلك التقى الأمير تركي بن طلال بأعضاء وعضوات هيئة التدريس والطلاب والطالبات بالكلية، وناقش تحسين المشهد الحضري لمنطقة عسير وأدوار وتطلعات وجهود قسم العمارة في كلية الهندسة حول ذلك.حضر اللقاء ممثلو الهيئة السعودية للمهندسين بمنطقة عسير، بالإضافة إلى أعضاء هيئة تطوير عسير وممثلون لعدد من الجهات بمنطقة عسير.// انتهى //16:56ت م0192

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