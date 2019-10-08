ماجد سرور رابع المستبعدين من معسكر "الأبيض" لمباراة إندونيسيا

بات ماجد سرور، لاعب الشارقة الإماراتي، رابع المستبعدين من قائمة "الأبيض" التي تستعد لمواجهتي إندونيسيا وتايلاند في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويستضيف المنتخب الإماراتي نظيره الإندونيسي، الخميس المقبل، على ملعب استاد آل مكتوم، في الجولة الثالثة من التصفيات قبل أن يحل ضيفا على تايلاند يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في الجولة الرابعة.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب الإماراتي بقيادة الهولندي بيرت فان مارفيك استبعاد ماجد سرور من معسكره الحالي المقام في إمارة دبي استعدادا للمباراتين.



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وكان كل من خلفان مبارك، لاعب الجزيرة، وحسن المحرمي، لاعب بني ياس، ومحمد الشامسي، حارس مرمى الوحدة، قد غادروا معسكر منتخب الإمارات، بعد أن أثبتت الفحوص الطبية عدم جاهزيتهم لمباراة إندونيسيا.

من ناحية أخرى ضم الجهاز الفني للمنتخب الإماراتي إسماعيل الحمادي، لاعب شباب الأهلي، إلى المعسكر لتعويض اللاعبين الـ3 الذين غادروا بسبب الإصابة.

ويعتبر الحمادي ثالث اللاعبين الذين ينضمون إلى معسكر "الأبيض" بعد عادل الحوسني وشاهين عبدالرحمن، لاعبي الشارقة.

وحضر كل من إسماعيل الحمادي وشاهين عبدالرحمن إلى معسكر منتخب الإمارات للانتظام في التدريبات بشكل طبيعي قبل مباراة إندونيسيا.