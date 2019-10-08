تعرف على أحدث ابتكارات قطاع الإسكان في الدول العربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استعرض عدد من الجهات الحكومية والخاصة أحدث الابتكارات لدعم قطاع الإسكان في المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية، الذي تستضيفه دبي.

يشارك بالمنتدى أكثر من 20 وزيراً عربيا، وذلك تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ويقول بسام ناعس، مدير تسويق مجموعة الرياض للكابلات: "نقدم تكنولوجيا جديدة عن طريق فلتر يتم تركيبه من خلال فوهة الصنابير للتقليل من تدفق المياه من 5 : 6 لترات، وهي تقنية بسيطة تساعد على تنقية المياه وتوفيرها في ذات الوقت".

Advertisements

وعرض عامر الخطيب، المدير التقني لشركة KDK للتهوية، أبرز ما توصلوا إليه وهي كابلات للطاقة الشمسية والتي تعتبر كابلات متخصصة تتناسب مع درجات الحرارة العالية بدول الخليج.

وكشف نورالدين بارودي، مدير المواصفات في شركة كلودي للمياه، عن منتجهم الذي يقوم بإضافة الهواء النقي إلى الفضاء المحيط، وذلك دون فتح النوافذ عن طريق استخدام فلتر، مما يوفر الطاقة وبالتالي مصروف المكيف.

ويعد المنتدى منصة لمناقشة الحلول العربية المبتكرة لمواجهة التحديات في قطاع الإسكان والتنمية الحضرية.