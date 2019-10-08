العراق.. انتفاضة لوأد مليشيات إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نحو 100 قتيل و4 آلاف مصاب جراء انتفاضة حاشدة تجوب العراق شرقا وغربا لاستعادة الوطن المختطف من براثن إيران. حصيلة كبيرة من الضحايا بصفوف المتظاهرين ورجال القوات الأمنية توجه أصابع الاتهام إلى أذرع إيران المليشياوية خاصة القناصة العاملين ضمن الوحدة ٤٠٠ التابعة لفيلق القدس المسؤولة عن تنفيذ الاغتيالات خارج حدود إيران. محاولات مستميتة من طهران لتوريط الساحة العراقية في حرب أهلية لإنهاء المظاهرات المدنية كما فعلت في الجارة القريبة سوريا. ولكن يبدو أن الحراك السلمي الذي ملأ الشوارع والميادين ويشق بهتافاته عنان السماء لن يتوقف هذه المرة قبل أن يئد مليشيات إيران.

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