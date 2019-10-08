رصد المخالفات المرورية آليًا في حفر الباطن.. قريبًا

2019-10-08

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أفادت مصادر خاصة لـ “متابعات الخليج 365” أن تشغيل ساهر في الإشارات المرورية بمحافظة حفر الباطن بات قريبًا، وسوف يتم تشغيل ما لا يقل عن عشر كاميرات عند الإشارات.

مركبات لرصد المخالفات

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وأضاف المصدر أنه خلال الأسبوعين القادمين سيتم تدشين أجهزة الضبط الآلي المتحركة والمثبتة على سيارات المرور لرصد المخالفات المرورية كالسرعة وربط حزام الأمان واستخدام الجوال.

10 موظفات في المرور

وأشار المصدر إلى أن مرور حفر الباطن عين 10 موظفات على وظائف إدارية وتأتي هذه الخطوة بعد صدور القرار السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، ولتمكين عمل المرأة بمختلف القطاعات وفق رؤية 2030م، مبينًا أن مرور حفر الباطن يعمل على تقليص عدد الإشارات واستبدالها بدوارات وسيتم البدء قريبًا في هذه الخطوة.

وحول نقص الأفراد في مرور حفر الباطن قال المصدر خلال الأيام القادمة سيتم تزويد مرور المحافظة بعدد كاف من الأفراد ويأتي ذلك بعد النقص الكبير الذي يشهده مرور المحافظة.