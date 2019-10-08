توضيح من حساب المواطن حول طريقة احتساب مبلغ الدعم

2019-10-08

متابعات الخليج 365 -الرياض

أعاد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على بعض القواعد التي تحدد مبلغ الدعم الخاص بالمستفيدين وتاريخ صرف الدعم بحسب كل حالة.

ويعتمد حساب متابعات الخليج 365 على البيانات التي يقدمها المستفيد لكن يتم مطابقتها مع البيانات المسجلة لدى الجهات الرسمية وفي حال وجود اختلاف يتم الاعتماد على البيانات الرسمية.

وقالت خدمة المستفيدين في حساب متابعات الخليج 365 ردًا على استفسار حول مبلغ الدعم وقواعد الصرف بالقول: يتم احتساب مبلغ الدعم بناءً على تاريخ صدور نتيجة الأهلية من غير احتساب الدفعات السابقة مشيرًا إلى أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق لدورة شهر أكتوبر سيتم إيداع الدعم مع الدفعة الـ23 بعد غد الخميس.

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وحول معايير صرف الدعم قالت خدمة المستفيدين، يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

ويهدف حساب متابعات الخليج 365 إلى مساعدة ذوي الدخول المنخفضة على تجنب آثار عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء والوقود.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 24 استحقاق شهر نوفمبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.