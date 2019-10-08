قبل موعد إيداع الدفعة الـ23 من حساب المواطن .. البرنامج يوضح تأثير…

أقل من 48 ساعة وسيتم إيداع الدفعة الـ23 من حساب المواطن في حسابات المستفيدين ممن توفرت فيهم شروط الأهلية لهذه الدورة ، حيث وكما هو مقرر لجهة صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وقد يتم تقديمه أو تأخيره يوم في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وبالتالي سيكون موعد إيداع الدفعة الـ23 من حساب المواطن ، وصرف الدفعة لهذا الشهر صبيحة يوم الخميس الموافق العاشر من أكتوبر 2019 المقبل، وأعلن البرنامج أن التسجيل مستمر للدفعة الـ24 دورة شهر نوفمبر المقبل، وذلك حتى موعد إيداع الدفعة الجديدة دورة شهر اكتوبر الجاري” الدفعة الـ23 “.

موعد إيداع الدفعة الـ23 من حساب المواطن

حساب المواطن يوضح تأثير السفر للخارج على الدعم

قبيل إيداع الدفعة الـ23 من دعم برنامج حساب المواطن بساعات، يعيد البرنامج التذكير بشأن تأثير السفر لخارج المملكة على احتساب قيمة الدعم بالنسبة للمستفيد الرئيسي والتابعين، حيث قال: إنه “يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يومًا، وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يومًا خلال السنة الميلادية الواحدة سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن”..

شروط الأهلية للإستفادة من دعم حساب المواطن

وأوضح برنامج حساب المواطن للاستفادة من الدعم المالي الذي يقدمه البرنامج للمتقدمين، عدد من شروط الاهلية يجب استيفاؤها وتتمثل في :

أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

توافق البيانات المُفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

معايير الاستحقاق تعتمدعلى إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

وجدير بالذكر أن مجموع الدفعات التي تم صرفها للمستفيدين من برنامج حساب المواطن منذ انطلاقه حتى العاشر من أغسطس الماضي، بلغت 50 مليار ريال سعودي، وفق ما أفاد به سلطان القحطاني، المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن