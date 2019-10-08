شكرا لقرائتكم خبر عن «المياه الوطنية» تعيد محطة الرحيلي للخدمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة)

طمأنت شركة المياه الوطنية العملاء في محافظة جدة بإعادة تشغيل محطة تعبئة المياه بمنطقة الرحيلي (أشياب الرحيلي) بجدة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال إصلاح انكسار الخط الرئيس المغذي لها، والذي أدى إلى خروجها من الخدمة بشكل مؤقت، ما زاد زمن تقديم خدمة الصهاريج في المناطق غير المخدومة بشبكات المياه، إذ تم توفير الخدمة من المحطات الأخرى العاملة بجدة. وأكدت الشركة أن إمدادات المياه مستمرة، إلى جميع الأحياء المخدومة بشبكات المياه دون انقطاع حسب المعتاد.

يذكر أن فرق الشركة عملت على مدار الساعة وبشكل مكثف لإصلاح انكسار الخط خلال 48 ساعة بالرغم من المعوقات الجغرافية والطبيعية الكبيرة في الموقع.