السعودية | آثار العُلا السعودية  تحكي تاريخ 7 آلاف سنة حضارة

شكرا لقرائتكم آثار العُلا السعودية تحكي تاريخ 7 آلاف سنة حضارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يحتضن معهد العالم العربي في باريس معرض "العلا.. واحة العجائب في الجزيرة العربية" يوم الأربعاء 9 أكتوبر ويستمر حتى 19 يناير 2020، ويضم المعرض قطعا أثرية نادرة تحكي قصص حضارة الأنباط التي كانت تستوطن هذه المنطقة المزدهرة شمال غرب المملكةِ العربيةِ السعودية، ويضم المعرض تماثيل ونقوشا حجرية وقطعا تابعة لحضارات مختلفة، ومنها مملكتا دادان ولحيان اللتان تشكّل أنقاضهما محور المعرض، ثم حضارة الأنباط، كما وطئ العلا أيضا الأمويون والعباسيون والعثمانيون.

وازدهرت في منطقة كانت زاخرة بالمياه وفي وادٍ كانت تعبر فيه "طريق البخور" التي استخدمها الهنود لإرسال المواد العطرية إلى شبه الجزيرة العربية ومصر وطريق الحج.

يقول رئيس معهد العالم العربي جاك لانغ لـ"العربية": هذا يوم تاريخي، والمعرض الأول عالميا ويكشف عن جمال العلا وتاريخها الذي يمتد إلى سبعة آلاف عام، لقد عملنا يدا بيد وكأننا عائلة واحدة تحب الفنون والآثار وتتمنى أن تكون آثار العلا عالمية، وفعلا سيتم نقل المعرض لأكثر من متحف داخل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إنه معرض فريد من نوعه يحكي قصة مكان تعاقبت عليه الحضارات والكيانات التي كانت تهتم بالبناء والزراعة، لذلك وصلت لنا آثارهم"، ومعرض العلا هو ثمرة تعاون ثقافي بين فرنسا والسعودية.

وأعربت العالمة الأثرية ليلى نعمة التي عملت في موقع العلا لسنوات عن شغفها بما تختزنه هذه الأنقاض وتكشفه سنة تلو الأخرى، بما في ذلك التعمّق في معرفة اللغة العربية، فبفضل نقوش حجرية استنتجت العالمة أن الكتابة العربية انبثقت تدريجيا عن الأبجدية النبطية.

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ويشاهد الزائر لمعرض العلا الكثير من التماثيل وتشكيلات شعائر جنائزية. فالأنسجة والجلود والأقمشة محفوظة بشكل جيد جداً في القبور، كما شكّلت نقوشٌ لكتابات رومانية دليلا على أن الإمبراطورية الرومانية امتدّت إلى هذا الموقع في أقصى جنوبها.

مفاجآت المعرِض كثيرةٌ، يحدثنا الدكتور عبد الرحمن السحيباني من مركز العلا عنها فيقول "جلبنا قطعا أثرية نادرة تعرض لأول مرة خارج المملكة، لاسيما تلك التماثيل التي نُقلت من محافظةِ العلا. أحجار رومانية منقوشة عليها كتابات تمجد الإمبراطور ماركوس ومنحوتات وتماثيل ونقوش بالحروف النبطية، إضافة إلى ندواتٍ أسبوعية تصاحب المعرِضَ لشرحِ مشاريع محافظة العلا المستقبلية".

إضافة إلى إعداد مشهد لواحة في الصحراء بفضل صور جوية التقطها يان أرتوس-برتران يغوص الزائر في جروفه الحمراء أو إحدى مزارعه ذات النبات الوارف.

ويقول الدكتور معجب الزهراني، مدير عام معهد العالم العربي لـ"العربية"، إن هذا المعرض الفريد من نوعه سيعجب الفرنسيين والعرب لأنهم سيكتشفون حضارات متعاقبة لمحافظة العلا التي ربما لم يستمعوا أو يتعرفوا عليها إلا بعدما وضعت منظمةُ اليونسكو منطقة العلا على لائحة التراث العالمي عام 2008 لاحتوائها على روائع عمران مدائنِ صالح والمدافنِ النبطية ذات الواجهاتِ المزخرفة والآثارِ المنتشرةِ التي تجعل من العلا مُتحفا مكشوفا يجلب المتعة لزائريه.

ويشكّل هذا المعرض الذي يستمر حتى التاسع عشر من كانون الثاني/يناير فرصة للترويج للموقع من خلال إبراز تراثه وطبيعته وفنونه في وقت تسعى السعودية إلى تنشيط قطاعها السياحي.