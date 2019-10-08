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طمأنت شركة المياه الوطنية العملاء في محافظة جدة بخصوص إعادة تشغيل محطة تعبئة المياه بمنطقة الرحيلي "أشياب الرحيلي" بجدة.
وأكدت الشركة الانتهاء من أعمال إصلاح انكسار الخط الرئيس المغذي لها، الذي أدي إلى خروجها من الخدمة بشكل مؤقت، مما زاد زمن تقديم خدمة الصهاريج في المناطق غير المخدومة بشبكات المياه، حيث تم توفير الخدمة من المحطات الأخرى العاملة بجدة.
وقالت "المياه الوطنية": إمدادات المياه مستمرة إلى جميع الأحياء المخدومة بشبكات المياه دون انقطاع حسب المعتاد.
جدير بالذكر أن فرق الشركة عملت على مدار الساعة وبشكل مكثف لإصلاح انكسار الخط خلال 48 ساعة، على الرغم من المعوقات الجغرافية والطبيعية في الموقع.
08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441 05:32 PM
بعد إصلاح انكسار الخط الرئيس المغذيعودة محطة تعبئة مياه "رحيلي جدة" للخدمة
طمأنت شركة المياه الوطنية العملاء في محافظة جدة بخصوص إعادة تشغيل محطة تعبئة المياه بمنطقة الرحيلي "أشياب الرحيلي" بجدة.
وأكدت الشركة الانتهاء من أعمال إصلاح انكسار الخط الرئيس المغذي لها، الذي أدي إلى خروجها من الخدمة بشكل مؤقت، مما زاد زمن تقديم خدمة الصهاريج في المناطق غير المخدومة بشبكات المياه، حيث تم توفير الخدمة من المحطات الأخرى العاملة بجدة.
وقالت "المياه الوطنية": إمدادات المياه مستمرة إلى جميع الأحياء المخدومة بشبكات المياه دون انقطاع حسب المعتاد.
جدير بالذكر أن فرق الشركة عملت على مدار الساعة وبشكل مكثف لإصلاح انكسار الخط خلال 48 ساعة، على الرغم من المعوقات الجغرافية والطبيعية في الموقع.
، عودة محطة تعبئة مياه "رحيلي جدة" للخدمة ،
المصدر : الخليج 365
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