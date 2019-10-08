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تمكن رجال مكافحة المخدرات بالباحة، خلال الأيام الماضية، من إلقاء القبض على أكبر مروجي المخدرات بالمنطقة من الجالية الإثيوبية، والذي يتخذ من الجبال وكراً؛ لترويج السموم بعد تبادل إطلاق النار وإصابته في وادي الجنابين ثم القبض عليه، كما تم القبض على آخر من نفس الجنسية، بعقبة الباحة يروج للحشيش المخدر.
ومن ناحية أخرى، نجحت الفرق في إلقاء القبض على مواطن يقوم بترويج المخدرات عّن طريق برنامج التواصل الاجتماعي "سناب شات".
08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441 05:29 PM
اعتقال آخر يروّج المخدرات عبر "سناب شات"
تمكن رجال مكافحة المخدرات بالباحة، خلال الأيام الماضية، من إلقاء القبض على أكبر مروجي المخدرات بالمنطقة من الجالية الإثيوبية، والذي يتخذ من الجبال وكراً؛ لترويج السموم بعد تبادل إطلاق النار وإصابته في وادي الجنابين ثم القبض عليه، كما تم القبض على آخر من نفس الجنسية، بعقبة الباحة يروج للحشيش المخدر.
ومن ناحية أخرى، نجحت الفرق في إلقاء القبض على مواطن يقوم بترويج المخدرات عّن طريق برنامج التواصل الاجتماعي "سناب شات".
، القبض على مروج بعد إطلاق النار في الباحة ،
المصدر : الخليج 365
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