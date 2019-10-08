«الضمان الصحي» يوضح امتيازات وثيقة التأمين على السائحين

كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني، اليوم الثلاثاء، أن وثيقة التأمين على السائحين تعزز إمداد السائح بالأمان الصحي الذي يكفل لهم التغطية التأمينية الأساسية في جميع مناطق المملكة ضد الأخطار الصحية الطارئة، بحد منفعة أقصى يبلغ 100 ألف ريال.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس ياسر المعارك، إن الوثيقة تشمل نفقات وتكاليف معاينة وعلاج الحالات الطارئة، والتنويم، والولادة، وعلاج الأطفال المبتسرين، والإصابات الناتجة عن حوادث السير، والغسيل الكلوي للحالات الطارئة، والإجلاء الطبي داخل وخارج المملكة، كما أن الإقامة والإعاشة اليومية للمريض تشمل أجرة السرير، وخدمات التمريض، والزيارات، والإشراف الطبي، إضافة إلى تكاليف علاج الأسنان الطارئة، بما في ذلك الحشو وعلاج العصب وسحب الخراج وما يتطلبه استكمال العلاج، وكذلك المضادات الحيوية ومسكنات الألم بحد أقصى 500 ريال، ونفقات الحمل والولادة الطارئة بحد 5000 ريال، وإعادة رفات المتوفى إلى موطنه الأصلي بحد أقصى 10 آلاف ريال، وتكاليف سفر ومرافقة عضو أسرة مباشر واحد بحد أقصى 5000 ريال.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس، أن التغطية التأمينية تتم على أساس التقييد المباشر على حساب شركات التأمين، بحيث لا يضطر المؤمن لهم من السائحين إلى دفع مبالغ مالية لمقدمي خدمات الرعاية الصحية داخل شبكة مقدمي الخدمة المحددة لهم من قبل شركة التأمين. وإذا اضطر المؤمن له إلى الحصول على الرعاية الصحية خارج شبكة مقدمي الخدمة المحددة، فستقوم شركة التأمين بتعويضه على أساس تعويض البدل وفقًا لأحكام الوثيقة وشروطها وتحديداتها واستثناءاتها.

ودعا المعارك جميع السائحين إلى التواصل مع الأمانة العامة للمجلس للرد على كافة الاستفسارات وتقديم الإيضاحات الخاصة بمنافع وثيقة السائح، أو لتلقي الشكاوى من خلال مركز الاتصال الموحد رقم (920001177) إضافة إلى البوابة الإلكترونية www.cchi.gov.sa أو الهاتف الثابت (2021300011)، كما يمكن التواصل عن طريق إحدى القنوات الإعلامية الإلكترونية مثل تويتر - فيس بوك - لينكد إن @cchiksa، وكذلك عن طريق تطبيق الهاتف الذكي.